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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Harmancık'ta geleneksel iftar yemeği düzenlendi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Harmancık'ta geleneksel hale getirilen iftar yemeği, yoğun katılımla gerçekleşti. İftar programına Bursa Ak Parti Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Mesten, muhtarlar ve Harmancıklı vatandaşlar katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen iftar yemeği Harmancık'ta gerçekleşti.

Harmancık Belediyesi bahçesinde gerçekleştirilen iftar yemeğine 2 bin 500 kişi katıldı.

Yoğun katılımdan dolayı iftar yapmaya gelen vatandaşların mağdur olmamaları için cadde trafiğe kapatılarak, masalar kuruldu.

İftar programına Bursa Ak Parti Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Mesten, muhtarlar, Harmancıklı vatandaşlar katıldı.

Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, yoğun katılımdan dolayı memnuniyetini belirterek, "Her yıl olduğu gibi iftarımızı birlikte açmayı Rabbim bizlere nasip etti. Harmancık Belediyesi olarak hayırsever destekleri ile bu yıl da iftar çadırının her gün hizmet verdiğini belirtirken, Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş olmak üzere, katılan destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Hacivat Karagöz gösterisinin de yapıldığı etkinlik, yemek duası ile sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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