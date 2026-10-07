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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Görükle'de 2 kilometrelik altyapı imalatına başladı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Görükle'de 2 kilometrelik altyapı imalatına başladı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Görükle'deki Atatürk Bulvarı'nda 2 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatına başladı. Bulvar, asfaltlanıp Gelibolu Caddesi'ne bağlanarak Görükle ile İrfaniye arasında alternatif ulaşım sağlayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde yeni imar yolları kapsamında açılan Atatürk Bulvarı'nda 2 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatına başladı.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba başkanlığında yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda kentin 17 ilçesinde altyapı ağının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda ekipler, eylül ayında 17 kilometrelik içme suyu, 16 kilometrelik kanalizasyon ve 6,2 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde 27 bin 500 metrekare parke kaplama, 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapan ekipler, 6 bin metreden fazla dere temizliği gerçekleştirdi.

Görükle Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı'nda yürütülen çalışmalarda ise toplam 2 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşenecek.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlanarak hizmete açılması planlanan Atatürk Bulvarı'nın Gelibolu Caddesi'ne bağlanmasıyla Görükle ile İrfaniye arasında alternatif ulaşım bağlantısı oluşturulacak.

Kaynak: AA
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