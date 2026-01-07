Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e Saldırı Girişimi; O Anlar Kamerada

1) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BOZBEY'E SALDIRI GİRİŞİMİ; O ANLAR KAMERADA

BURSA'da eski CHP'li belediye meclis üyesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişiminde bulundu. Korumaların ve partililerin araya girmesiyle arbede yaşanırken, 2 kişinin gözaltına alındığı olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Değirmenönü Semt Pazarı alanında vatandaşlarla buluştuğu sırada, eski Yıldırım Belediyesi CHP Meclis Üyesi Recep B. ile beraberindeki kişiler sözlü sataşmada bulundu. Recep B. ile beraberindekiler, ardından Bozbey'e hakaret edip, üzerine yürüdü. Bu sırada polisler, korumalar ve partililer araya girdi. Arbede çıkarken, o anlar kameralara yansıdı.

Başkan Bozbey, güvenli bir alana alınırken, Recep B. ile yanındaki bir kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu sırada şüpheliler, partililerin saldırısına uğradı. Polisler, 2 şüpheliyi alandan uzaklaştırdı.

'BU KİŞİSEL BİR KONU'

Bozbey, saldırı girişimi sonrası yaptığı açıklamada, konunun kişisel olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bunlar maalesef istemediğimiz olaylar. Toplumumuzda bunlardan var. Bu ne mahallemizin sorunu ne başka. Bu kişisel bir konu. Hiç muhtarımız da üzülmesin, mahalle halkımız da üzülmesin. Bunlarla biz her zaman için karşılaşabiliriz. Bunların olabileceğini düşünüyorduk, onun için zaten hizmetlerimizi sizlere eşit biçimde sürdürmenin gayretini bu anlamda yapıyoruz. Bunlar vardır. Toplumumuzda inşallah bunlar yavaş yavaş ayıklanacak. Sizlerin destekleriyle, sizlerin sahiplenmeleriyle birlikte bu tür insanlar toplumda yer bulamayacaklar. Bunları tanıyoruz, bunları biliyoruz. Onun için bunların ne maksatla olduğunu da ne maksatla davranış gösterdiğini de çok iyi biliyoruz. Ama bunlar bizim yanımızda asla yer alamazlar, yer bulamazlar. Böyle insanlardan uzak durduk, uzak durmaya da çalışıyoruz. Çalışacağız da hiç merak etmeyin. Sakın üzülmeyin. Mahallemizin her bireyini seviyoruz biz. ve Bursa'mızın her bireyini seviyoruz biz. Her bireyine eşit düşünüyoruz. Her bireyin eşit hizmete hakkı olduğunu çok iyi biliyoruz. Her bireyimizin huzurla, güvenle, mutlulukla yarınlara bakmasını istiyoruz. Bursalı hemşehrilerimizi böyle seviyoruz biz. Sadece birinin böyle davranmasıyla başka türlü düşünecek değiliz. Asla da bunu kimse bizden beklemesin. Biz hizmetimize devam edeceğiz."

BOZBEY'DEN İŞ İSTEMİŞ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e, ağabeyi Şaban B. (38) ile birlikte saldırı girişiminde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan eski CHP'li belediye meclis üyesi Recep B.'nin (36), Başkan Bozbey'den daha önce kendisine iş bulmasını istediği öğrenildi. 2019-2024 yılları arasında Yıldırım Belediyesi CHP Meclis Üyesi olan Recep B.'nin 2, ağabeyi Şaban B.'nin ise 13 suç kaydı olduğu belirtildi. Mustafa Bozbey konuşma yaptığı sırada Recep B. ile Şaban B.'nin, saldırı amacıyla kürsüye yöneldiği ve bu sırada koruma polislerin araya girerek fiziki müdahaleyi engelledikleri kaydedildi.

'KİŞİSEL BİR SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK'

Bursa'da eski CHP'li belediye meclis üyesinin saldırı girişiminde bulunmasının ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Sizlerle buluşmak için buraya geldik. Burada ise menfur bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Kişisel bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bunlar bizi asla yıldıramaz. Muhtarımız ve hemşerilerimiz çok üzüldü. Her şeyin farkındayım. İnsanlarımızın böyle bir olaya ve hakarete tanık olmasını istemem. Her insan eleştirisini dile getirebilir. Ancak fiziki müdahaleye gelince bu insanlık dışına çıkar" dedi.

'HASTANE ZİYARETİMİZ OLACAK'

Hastaneye gideceğini belirten Bozbey, "Bu kişileri asla tasnif etmiyoruz. Onların bir daha böyle bir duruma gelmesine de izin vermemeliyiz. Bildiğimiz tanıdığımız birisidir. Durumu gerekli yerlere ilettik. Tetkikler için hastane ziyaretimiz olacak. Darbeden kaynaklı sağ yüzümde ufak bir hasar var, izniniz olursa oraya gideceğim" diye konuştu.