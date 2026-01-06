Haberler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e Saldırı Girişimi

Bursa'da eski CHP'li belediye meclis üyesinin saldırı girişiminde bulunduğu Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kişisel bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını açıkladı. Bozbey, durumu gerekli mercilere ilettiklerini ve hastane ziyaretinde bulunacağını belirtti.

1) BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BOZBEY'E SALDIRI GİRİŞİMİ; O ANLAR KAMERADA (3)

'KİŞİSEL BİR SALDIRIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK'

Bursa'da eski CHP'li belediye meclis üyesinin saldırı girişiminde bulunmasının ardından açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Sizlerle buluşmak için buraya geldik. Burada ise menfur bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Kişisel bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Bunlar bizi asla yıldıramaz. Muhtarımız ve hemşerilerimiz çok üzüldü. Her şeyin farkındayım. İnsanlarımızın böyle bir olaya ve hakarete tanık olmasını istemem. Her insan eleştirisini dile getirebilir. Ancak fiziki müdahaleye gelince bu insanlık dışına çıkar" dedi.

'HASTANE ZİYARETİMİZ OLACAK'

Hastaneye gideceğini belirten Bozbey, "Bu kişileri asla tasnif etmiyoruz. Onların bir daha böyle bir duruma gelmesine de izin vermemeliyiz. Bildiğimiz tanıdığımız birisidir. Durumu gerekli yerlere ilettik. Tetkikler için hastane ziyaretimiz olacak. Darbeden kaynaklı sağ yüzümde ufak bir hasar var, izniniz olursa oraya gideceğim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
