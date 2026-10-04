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Bursa Büyükorhan'daki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

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Bursa Büyükorhan'daki orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Piribeyler Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Piribeyler Mahallesi mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA
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