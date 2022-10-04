Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa-Ankara kara yolundaki yangında tır kullanılamaz hale geldi

Güncel Haberler

Bursa-Ankara kara yolundaki yangında tır kullanılamaz hale geldi

Bursa-Ankara kara yolunda tırda çıkan yangın söndürüldü.

Bursa- Ankara kara yolunda tırda çıkan yangın söndürüldü.

Kara yolunun Ümitalan mevkisinde Hamdullah Yavuz kontrolündeki 21 AAS 442 plakalı tırın motor kısmında yangın çıktı.

Yangında tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle kara yolu tek taraflı trafiğe kapandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyonu ekipleri uzun kuyrukların oluşmasını engellemek için trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Tır, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel

Hamdullah Yavuz Ümitalan Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title