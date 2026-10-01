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Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 11 kırsal mahallede 50 kişiyle görüştü

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Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 11 kırsal mahallede 50 kişiyle görüştü
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Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035) vizyonu kapsamında Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 11 kırsal mahallede vatandaşlarla buluştu. Etkinliklerde 50 kişiyle görüşülerek muhtarlara bütüncül sosyal hizmet modelleri aktarıldı, ihtiyaç ve talepler dinlendi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen Aile ve Nüfus On Yılı (2026-2035) vizyonu kapsamında Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce aile yapısını korumayı ve güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenleniyor.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel tarafından kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelindi.

Bursa'nın 11 kırsal mahallesinde gerçekleştirilen buluşmalarda 50 kişiyle görüşüldü.

Mahalle muhtarlarına Bursa'da uygulanan bütüncül sosyal hizmet modellerini aktaran çalışanlar, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini yerinde dinledi.

Kaynak: AA
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