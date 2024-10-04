Üye Girişi
Haberler

Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği'nden 'Sonbahara Merhaba' Kahvaltısı

Bursa Afyonkarahisarlılar Derneği'nden 'Sonbahara Merhaba' Kahvaltısı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Hakimevi'nde düzenlenen etkinlikte, Dernek Başkanı Ali Albayrak katılımcılara teşekkür ederek birliktelik ve dayanışmanın önemini vurguladı. Etkinlik, yeni dostlukların kurulmasına ve ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulundu.

Bursa Afyonkarahisarlılar Derneğince "Sonbahara Merhaba" temalı kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Bursa Hakimevi'ndeki etkinlikte konuşan Dernek Başkanı Ali Albayrak, katılım sağlayan üyelere teşekkür etti.

Sonbaharın getirdiği güzellikleri paylaşan katılımcılar, derneğin gelecekteki etkinlikleri hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

Albayrak, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tür etkinlikler, hemşehrilerimizin bir araya gelerek destek ve dayanışma içinde buluşmalarını sağlamakta, aynı zamanda dernek olarak ailemizi genişletme fırsatı sunmaktadır. Samimi bir ortamda geçen kahvaltımız, hem yeni dostlukların kurulmasına hem de mevcut ilişkilerin güçlenmesine olanak tanıdı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Elif Özlem Çelikler - Güncel

Ali Albayrak Kültür Sanat Güncel Yaşam bursa

Dünyanın gözü Hamaney'in 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

Dünyanın gözü 4 yıl sonra ilk kez vereceği cuma hutbesinde

 Husiler, Kızıldeniz'de İngiliz petrol tankerini bomba yüklü tekneyle vurdu

Silahların bile engelleyemediği bomba yüklü tekne İngiliz tankerini böyle havaya uçurdu

 Tuzla'daki operasyonda polisle şüpheliler arasında çatışma çıktı

İstanbul'da sıcak dakikalar! Çete lideri polisle çatıştı, 1 polis yaralı
Dünyaca ünlü fast food zincirinin Kayseri'deki şubesinde dana eti yerine kanatlı eti kullanmışlar

Dünyaca ünlü hamburger zincirinin Türkiye'deki şubesinde büyük skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS ortaöğretim 50 puanla nereye atanırım? KPSS SONUÇLARI SORGULAMA 4 EKİM! KPSS ortaöğretim sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? (sonuc.osym.gov.tr) Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 21. Bölüm fragmanı izle! BORSADA SON DURUM | 4 Ekim borsada son durum nedir? Borsa düştü mü? Çeyrek altın ne kadar? 4 Ekim güncel altın fiyatları! Gram altın ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? KPSS Ortaöğretim meslekleri neler? KPSS Ortaöğretim puanı nedir? Az önce deprem mi oldu? 4 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst Beşiktaş- Frankfurt maçı sonrası ne dedi? 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nasıl ortaya çıkmıştır? Hayvan hakları neler? SON DAKİKA: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu sorgula! MÜGE ANLI CANLI YAYIN 4 EKİM | ATV canlı yayın nasıl izlenir? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?
title