Haberler

Bursa'da "İlerleme" oyunu sahnelendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, İzmir Devlet Tiyatrosu'nun 'İlerleme' oyunu sanatseverlerle buluştu. Oyunu Yunus Emre Bozdoğan yönetti, performans ise izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen Bursa 13. Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'nde İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "İlerleme" oyunu sanatseverlerle buluşturuldu.

Tayyare Kültür Merkezi Sahnesinde, Matei Visniec tarafından kaleme alınan ve Burak Üzen tarafından çevirisi yapılan oyunu Yunus Emre Bozdoğan yönetti.

Işın Yıldız, Atilla Karagöz, Kerem Corogil, Berfin Türköz Kurt, Fatih Yurdakul, Ömer Polat, Efe Akercan ve Fatma Konu gibi oyuncular performans sergiledi.

Oyuncu kadrosu ve yönetmen, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

