Burnu ile cep telefonu kullanan 'serebral palsili' Osman’ın hedefi kitap yazmak

MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde yüzde 97 fiziksel engelli Osman Yıldırım (23), ellerini kullanamadığı için cep telefonunu burnuyla yönetmeyi öğrendi. Konuşamayan, hiçbir eğitim almadan kendi imkanlarıyla okuma yazmayı da öğrenen Osman Yıldırım sanal medyada içerik üretip, kendi web sitesini de kurdu. Arkadaşları ve akrabalarıyla iletişimini cep telefonu üzerinden iletişim sağlayan Yıldırım kendi kitabını yazmak istiyor.

Ailesiyle birlikte yaşayan Osman Yıldırım, doğum sırasında oksijensiz kaldığı için yüzde 97 fiziksel engelli kaldı. 'Serebral palsi' tanısı konulan Yıldırım tekerlekli sandalye ile hayatını idame ettirirken, 5 yaşında iken teknolojik cihazlara merak duydu. Ali ve Şengül Yıldırım çiftinin iki çocuğundan biri olan Osman Yıldırım'a ailesinin cep telefonu almasıyla hayatı değişti. Ellerini kullanamayan Yıldırım, burnuyla cep telefonu kullanmaya başladı. Konuşmakta güçlüğü de çeken Yıldırım, burnuyla kullandığı telefon sayesinde kendi imkanları ile okuma-yazma öğrendi. Yıldırım, kendine ait bir web sitesi de kurdu. Arkadaşları ve yakın çevresiyle mesajlaşarak iletişim kuran Yıldırım, kendi hikayesini anlatan kitap yazıp engelli bireylere ilham kaynağı olmayı amaçlıyor.

'ÇOCUĞUMUN AZMİ ÖRNEK OLACAK'

Oğlu Osman'ın doğum sırasında oksijensiz kaldığını belirten Şengül Yıldırım, tedavisi için gitmedikleri hastane kalmadığını ama çözüm bulamadıklarını ifade etti. Şengül Yıldırım, oğlunun arabasıyla dışarı çıktığını arkadaşları ve komşularıyla yazışarak sohbet ettiğini ifade ederek, kitap yazmayı istediğini belirtti. Şengül Yıldırım, "Osman, 5-6 yaşına geldiğinde telefon kullanmaya başladı. Daha sonra kendi kendine okumayı, yazmayı ve aramayı öğrendi. Numara kaydetmeyi, sanal medyalara girmeyi başardı. Birçok platformu kullanabiliyor. Hatta IBAN üzerinden başkalarına para göndermeyi bile yapabiliyor. Telefonu yerde kullanıyordu. Aracına binerken telefonu kullanamaz hale gelince internet üzerinden telefon tutucu sipariş etti. Koli bandı ile telefon tutucuyu arabasına sabitledik. Şimdi arabasıyla dışarı çıkar, arkadaşlarıyla komşularla sohbet etmeye çalışır, mesaj yazar video izler ve video çeker. Osman imkan verilirse çok şey yapmak istediğini, kitap yazmayı ve bir reklam işi dahi olursa onu bile yapmak istediğini söylüyor. Osman artık alıştığı için gözü kapalı telefonu kullandığını söyler bana. Çocuğumun iyi bir eğitim alarak daha iyi yerlere gelsin isterim elbette" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı