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İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Müslüman karşıtlığıyla (İslamofobi) yılın her anında mücadele etmek gerektiğine işaret ederek, "Kimse inancından ötürü ayrımcılığa maruz kalmamalı ve korku içinde yaşamamalı." ifadesini kullandı.

Burnham, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülkede her yıl kasım ayında düzenlenen "İslamofobi Farkındalık Ayı" kampanyasıyla ilgili paylaşım yaptı.

Müslüman karşıtı nefretin her türlüsüyle mücadele etme sözünü yineleyen Burnham, "Kimse inancından ötürü ayrımcılığa maruz kalmamalı ve korku içinde yaşamamalı." ifadesine yer verdi.

İngiltere'deki Müslümanların topluma büyük katkıları olduğunu kaydeden Burnham, şunları kaydetti:

"İngiliz Müslümanlar toplumsal hayatımıza önemli katkılar yapıyor. Bu ülke, birbirimizi önemsediğimizde, benzerliklerimizi kutladığımızda ve farklılıklarımıza saygı gösterdiğimizde en iyi seviyeye gelir. Bu da Müslüman karşıtı önyargıyla sadece bir ay değil, yılın her anında, nerede görürsek mücadele etmek gerektiği anlamını taşır."

Ülkede her yıl kasım ayında İslamofobi konusunda farkındalığı artırmak ve Müslüman karşıtı nefret suçlarına dikkati çekmek için etkinlikler düzenleniyor. Bu yıl "Görmezden Gelme" başlığıyla düzenlenen etkinliklerde Müslüman karşıtı nefrete karşı sessiz kalmama ve İslamofobinin normalleşmesine izin vermeme çağrısı yapılıyor.

İngiltere'de Müslümanlara yönelik İslamofobik nefret olaylarını ve ayrımcılığı kayıt altına alan kuruluşlardan Tell MAMA adlı sivil toplum kuruluşunun 2025'te yayımlanan son yıllık raporuna göre Tell MAMA'ya 2024'te yapılan İslamofobik saldırı bildirimi önceki yıla göre yüzde 43 artarak 6 bin 313 olmuştu.

Raporda, 2023'e kıyasla Müslümanlara yönelik fiziksel saldırıların yüzde 73, tehditlerin yüzde 328, mala zarar verme olaylarının yüzde 60, çevrim içi nefret söyleminin ise yüzde 288 arttığı belirtilmişti.

Kaynak: AA