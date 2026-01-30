Haberler

Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi

Güncelleme:
Burkina Faso'da İçişleri Bakanı Emile Zerbo, tüm siyasi partilerin feshedildiğini ve mal varlıklarının devlete devredildiğini açıkladı. Fesih kararının gerekçesi ise çok partili sistemdeki suistimaller ve toplumsal bölünmeler olarak belirtildi.

Burkina Faso'da hükümet tüm siyasi partileri feshetti.

Bakanlar Kurulu kararnamesine göre, ülkedeki tüm siyasi partiler feshedildi ve partilerin tüm mal varlıkları devlete devredildi.

İçişleri Bakanı Emile Zerbo, fesih kararının "devletin yeniden inşasına" yönelik atılan bir adım olduğunu belirterek, karara gerekçe olarak çok partili sistemdeki suistimalleri ve işleyişteki sorunları gösterdi.

Zerbo, siyasi partilerin sayısının aşırı artmasının toplumsal bölünmeleri körüklediğini de kaydetti.

Burkina Faso'da 100'ün üzerinde kayıtlı siyasi parti bulunuyor.

