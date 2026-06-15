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Balıkesir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü İrfan Sezer hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kırsal Taylıeli Mahallesi'nde T.A. idaresindeki 10 YA 0325 plakalı otomobil ile İrfan Sezer (17) yönetimindeki 10 ARM 018 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sezer, kaldırıldığı Burhaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü T.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Firik
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