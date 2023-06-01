Burhaniye Belediyesi'nin Kuyumcu Aşevi Projesinde Çalışmalar Sürüyor

Burhaniye Belediyesi'nin nisan ayında Kuyumcu Mahallesi'nde yapımına başladığı aşevi projesinde inşaat çalışması sürüyor. Aşevi binasının yanı sıra bir adet fırın, açık oturma alanları ve çevre düzenlemesiyle birlikte modern görünümde olacak aşevinde, mahalleliler düğün, hayır ve iftar yemeklerini verebilecek, kışlık hazırlıklarını yapabilecek. Kot farkından dolayı planında iki kademe olarak kullanılan alanda iki kademe teras yapılarak toplu etkinliklerde yararlanılabilecek kullanışlı alanlar oluşturulacak. Bulaşıkhane, pişirme alanı ve yemek alanı olarak tasarlanan binanın en kısa sürede halka hizmet vermeye başlaması için çalışmalar devam ediyor.