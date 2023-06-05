Burhaniye Belediyesi, İskele Yat Limanı'nda çevre temizliği etkinliği düzenledi

Burhaniye Belediyesi, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' dolayısıyla İskele Yat Limanı'nda temizlik etkinliği düzenledi. Etkinliğe Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Belediyenin ortaklaşa yaptığı etkinliğe çok sayıda öğrenci de katılım sağladı.

Burhaniye Belediyesi, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' dolayısıyla İskele Yat Limanı'nda temizlik etkinliği düzenledi.

İskele Yat Limanı'nda düzenlenen program; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde kaybedilen vatandaşların anısına denize saygı çelengi bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşnda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ise Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Çevre Mühendisi Nevingül İlbars Kalkan tarafından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı.

Konuşmaların ardından Yat Limanı'nda toplanan kalabalık, Öğretmenler Mahallesi plajına yürüyerek, çevre temizliği ve çöp toplama etkinliğine katıldı. "Temiz Deniz, Temiz Dünya" sloganıyla çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Belediyenin ortaklaşa yaptığı etkinliğe çok sayıda öğrenci de katılım sağladı.