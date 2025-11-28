Haberler

Burhanettin Duran, A Milli Takımı Kutladı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek'i mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i mağlup eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Duran, NSosyal hesabından "Harikasınız 12 Dev Adam" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri ilk maçında Bosna Hersek'i 93-71 mağlup eden A Erkek Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Büyük bir mücadeleyle alınan bu galibiyetin, yeni başarıların habercisi olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

