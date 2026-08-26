Haberler

Bulut: 'Emekçilerin hakkını aramak suç değildir'

Bulut: 'Emekçilerin hakkını aramak suç değildir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi. Bulut, 'Emekçilerin hakkını aramak, alın terinin karşılığını savunmak suç değildir. Sendikal mücadele susturulamaz, emekçinin sesi tutuklanamaz!' dedi.

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tutuklanmasına tepki göstererek, "Emekçilerin hakkını aramak, alın terinin karşılığını savunmak suç değildir" dedi.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sadece emekçinin alın terinin, hakkının ve hukukunun mücadelesini veriyorlardı… Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu tutuklandı. Emekçilerin hakkını aramak, alın terinin karşılığını savunmak suç değildir. Sendikal mücadele susturulamaz, emekçinin sesi tutuklanamaz!" dedi.

Kaynak: ANKA
Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!

Yıllar süren hasret bitti! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonlar Ligi’nde 18 sezon sonra iki Türk takımı mücadele edecek

Bu gece 18 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti
Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var

Arda Güler'e yapılana bakar mısınız? Tribünlerden büyük tepki var
Süper Lig ekibinden Thomas Lemar sürprizi

Süper Lig ekibinden yılın sürprizi!
Manisa'da hastalardan ameliyat için para aldığı iddia edilen doktor tutuklandı

Hastanın şikayetiyle ortaya çıktı! Doktordan akılalmaz vurgun
Lyon maçı biter bitmez Fenerbahçe'den flaş paylaşımlar

Maç biter bitmez Fenerbahçe'den flaş paylaşım
Patronundan 200 squat cezası aldı, hastanelik oldu

İş hedefini tutturamayan çalışana verilen ceza akılalmaz
Dolly Parton’ın ölümü sonrası ABD’de bayraklar yarıya indirildi

Talimat direkt ondan: ABD’de bayraklar yarıya indirildi