Haberler

Burhanettin Bulut, T24'e kapatma kararını basın özgürlüğüne müdahale olarak niteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burhanettin Bulut, T24'e kapatma kararını basın özgürlüğüne müdahale olarak niteledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına yönelik kapatma kararına tepki gösterdi. Bulut, kararın demokrasiye, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına açık bir müdahale olduğunu belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına yönelik kapatma kararına tepki göstererek, kararın demokrasiye, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına müdahale olduğunu belirtti.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda T24'e yönelik kararı eleştirdi. Bulut, şunları kaydetti:

"T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına yönelik kapatma kararı, demokrasiye, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına açık bir müdahaledir. Bir haber portalını susturmak, yalnızca bir yayın organını değil; toplumun gerçeklere ulaşma hakkını, özgür düşünceyi ve demokratik hayatı susturmaya çalışmaktır. Sansürle, yasakla, baskıyla gazetecilik susturulamaz. Özgür basın susturulamaz"

Kaynak: ANKA
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Ferhat Gündoğdu'nun ardından MHK için sürpriz iddia! Dünyaca ünlü isim geliyor

MHK için sürpriz iddia! Gündoğdu'nun yerine dünyaca ünlü isim geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Neler oldu neler! İşte UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

Ekran başına geçenler mest oldu! Dün gece nefesler kesildi

Levent İnanır'dan eski eşi Neslihan Acar'ın şiddet iddialarına yanıt: Şerefim üzerine yemin ederim

Şiddet iddiasını reddeden Levent İnanır: Bir erkek kadına böyle vurmaz
Çekicide kumandalı düzenek yakalandı! Takografı kandıran sürücü ve araç sahibine 555 bin TL ceza

Kumandayla takografı kandırıyordu! Faturası 555 bin lira oldu
Melek Baykal'dan Ali Hürol'a duygusal veda

Melek Baykal'dan duayen isme veda: Mekanın cennet olsun Ali
Milyonların izlediği fenomen firari katil çıktı!

Milyonlarca kişi izliyordu! Fenomenin foyası yıllar sonra ortaya çıktı
Göçmenden skandal tecavüz yorumu! Kısa etek giyen kadınları suçladı

Mikrofon uzatılan göçmenin tecavüz yorumu ülkeyi ayağa kaldırdı
Tuzlu Kahve'den fenomen diziye gönderme: Ne Kuzey'i ne Güney'i, ismini Pusula koyun olsun bitsin

Tuzlu Kahve'deki bu detayı Kuzey Güney hayranları hemen yakaladı