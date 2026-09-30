Burhanettin Bulut, T24'e kapatma kararını basın özgürlüğüne müdahale olarak niteledi

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(ANKARA) - YENİ Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına yönelik kapatma kararına tepki göstererek, kararın demokrasiye, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına müdahale olduğunu belirtti.

Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda T24'e yönelik kararı eleştirdi. Bulut, şunları kaydetti:

"T24'ün internet sitesi ve sosyal medya hesaplarına yönelik kapatma kararı, demokrasiye, basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına açık bir müdahaledir. Bir haber portalını susturmak, yalnızca bir yayın organını değil; toplumun gerçeklere ulaşma hakkını, özgür düşünceyi ve demokratik hayatı susturmaya çalışmaktır. Sansürle, yasakla, baskıyla gazetecilik susturulamaz. Özgür basın susturulamaz"

Kaynak: ANKA