Burdur Yeşilova'da 12 yaşındaki çocuğun parmağındaki somunu itfaiye 2,5 saatte söktüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun sol el orta parmağına sıkışan somun, itfaiyenin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, tedaviye alındı.
BURDUR'da 12 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan somun itfaiye ekibinin 2,5 saatlik çalışması sonunda çıkarıldı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde M.A.'nın sol el orta parmağına somun sıkıştı. Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen M.A.'nın parmağındaki somun itfaiye ekibinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı. M.A. hastanede tedaviye alındı.
Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı