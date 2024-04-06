Burdur Valisi Türker Öksüz, Anadolu Ajansı'nın 104. yıl dönümünü kutladı

Burdur Valisi Türker Öksüz, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öksüz, mesajında, Kurtuluş Savaşı devam ederken milli mücadelenin sesini tüm yurda ve dünyaya tek bir noktadan duyurabilmek amacıyla 6 Nisan 1920'de yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansının 104. yılını kutladığını belirtti.

AA'nın milli mücadele yıllarında yaptığı yayınlarla, Türkiye aleyhine sürekli uydurma haberler yapan yabancı ajanslara karşı önlem alınmasına öncülük ederek önemli bir misyon üstlendiğini vurgulayan Öksüz, şunları kaydetti:

"Kurulduğu günden bugüne kadar tarafsız ve doğru haber yayıncılık ilkesiyle en hızlı ve etkin şekilde tüm dünyada ülkemizin sesi ve kulağı olan Anadolu Ajansını her zaman takdirle takip ediyoruz. Bu duygularla Anadolu Ajansının bütün yönetici ve çalışanlarını tebrik ediyor, yayın hayatınızda başarılar diliyorum."