Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan Kariyer Günleri Etkinliğine Katıldı

Güncelleme:
Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Mellililer Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği Kariyer Günleri etkinliğine katıldı ve toplumsal dayanışmanın önemini vurguladı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Mellililer Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğinin konuğu oldu.

Bilgihan, Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca ile Antalya'da geçen yıl kurulan derneği ziyaret etti.

Dernek tarafından gerçekleştirilen Kariyer Günleri etkinliğine katılan Bilgihan, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinin, kültürel değerlerin korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu belirtti.

Dernek Başkanı Ercan Öztürk de dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
