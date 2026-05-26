Vali Bilgihan'dan Kurban Bayramı Ziyaretleri

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitliği, İl Emniyet Müdürlüğünü, İl Jandarma Komutanlığını ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Bilgihan ve beraberindeki protokol üyeleri ilk olarak şehitliği ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik dua etti.

Daha sonra Bilgihan, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek personellerin bayramlarını kutladı.