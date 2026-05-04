Burdur'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Burdur'da dün merkezde yoğun yağmur şeklinde etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Burdur'da dün merkezde yoğun yağmur şeklinde etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar nedeniyle Burdur- Ağlasun arası Çatak Beli bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin müdahalesiyle trafik normale döndü. İl Özel İdaresi ekipleri de kar yağışı sonrası Kayış, Halıcılar ve Günalan köy yolları ile Büğdüz- Aziziye grup yollarında ayrıca Bucak Kuyubaşı, Çamlık ve çevre köy yollarında kar temizleme çalışmaları başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı