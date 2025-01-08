Burdur'un Yeşilova İlçesinde Ev Yangını

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yangın çıkan evde hasar oluştu.

Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yeşilova Belediyesi itfaiye ekibinin yaptığı müdahaleyle yangın söndürüldü.

Evde hasar oluştu.