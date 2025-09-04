Haberler

Burdur'un Altınyayla ilçesinde yangın alarmı

Burdur'un Altınyayla ilçesinde yangın alarmı
Güncelleme:
Çırkıcık Dağı'ndaki çalılık alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Araç girişi olmaması nedeniyle ekipler yaya olarak bölgeye ulaştı ve yangının büyümemesi için önlemler aldı.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde Çırkıcık Dağı'ndaki çalılık alanda yangın çıktı.

İlçede 1700 rakımlık Çırkıcık Dağı'ndaki çalılık alanda dumanlar görüldü.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Araç girişi olmadığı için ekipler bölgeye yaya olarak ulaşarak yaklaşık 1 dönümlük alanda etkili olan yangının büyümemesi için gerekli önlemleri aldı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
