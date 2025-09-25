Burdur'un Ağlasun İlçesinde Orman Yangını Başladı
Burdur'un Ağlasun ilçesinde Mamak köyünde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Burdur'un Ağlasun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Mamak köyünde ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA / Yavuz Önal - Güncel