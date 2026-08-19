Bucak'ta Ot Toplarken Kayalıktan Düşen Adam Kurtarıldı

BURDUR'un Bucak ilçesinde sızgıla otu toplamak için dağa çıkan Ahmet Patır (49), kayalıktan düşerek yaralandı. Patır, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren zorlu çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, bugün saat 09.00 sıralarında Beşkonak köyü Çömel mevkisinde meydana geldi. Arkadaşı Ahmet Doğan ile birlikte dağlık alana sızgıla otu toplamaya çıkan Ahmet Patır, kayalık bölgede ot topladığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Patır'ın düştüğünü gören arkadaşı Ahmet Doğan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, Bucak Belediyesi kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 30 dakikalık yaya ulaşımının ardından yaralı Patır'a ulaşan ekipler, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Sedyeye alınan Patır, ekiplerin omuzlarında ve ellerinde taşıdığı sedyeyle, kayalık ve ormanlık alanda yaklaşık 30 dakika süren zorlu yürüyüşün ardından ambulansa ulaştırıldı.

Ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Patır'ın tedavisine başlandı. Patır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Halim AKCA/BUCAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı