Burdur'da şarampole giren otomobilde 4 yaralı

BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole girmesi sonucu 4 kişi hafif yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Burdur-Fethiye karayolu Kuruçay Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ECJ 66 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı