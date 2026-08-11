Burdur'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

BURDUR'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Burdur merkez Mustafa Şeref Bulvarı Manastır Kavşağı'nda saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada Abdullah Ş. (54) yönetimindeki 41 AAS 254 plakalı otomobil ile Ali O. (47) yönetimindeki 32 ADG 039 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ali O. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı