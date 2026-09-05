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Burdur'da Kontrolden Çıkan Otomobil Duvara Girdi: 3 Yaralı

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Burdur-Fethiye karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kullanılmayan su dolum tesisinin duvarına çarparak içeri girdi. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı, yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarında kullanılmayan su dolum tesisinin duvarına çarparak içeri girdi. Kazada otomobildeki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Burdur- Fethiye kara yolu Çendik mevkisinde Abdullah Serkan A. (46) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarında bulunan, kullanılmayan su dolum tesisinin duvarına çarpıp, tesisin içerisine girdi. Kazada otomobilde bulunan sürücü Abdullah Serkan A., eşi Müge A. (36) ve kızı S.A. (6) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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