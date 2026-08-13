Haberler

Burdur'da Motosiklet Kazası: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURDUR'da motosikletiyle kamyonete çarpıp ağır yaralanan 17 yaşındaki Mert Batuhan Uluhan hastanede kurtarılamadı.

BURDUR'da motosikletiyle kamyonete çarpıp ağır yaralanan 17 yaşındaki Mert Batuhan Uluhan hastanede kurtarılamadı. Mert Batuhan Uluhan'ın cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Burdur merkez Armağan İlci Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada Mert Batuhan Uluhan kullandığı 15 AEA 629 plakalı motosikletle park halindeki 15 NK 218 plakalı kamyonete çarptı. Kazada ağır yaralanan Uluhan, ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Uluhan'ın cenazesi bugün Sultandere mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri

Türkiye'nin vergi rekortmenleri! İlk 2 sıraya abi-kardeş damga vurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti

Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
F.Bahçe'nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...

F.Bahçe'nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...
Fethiye'de can pazarı! Tur teknesi yandı, 115 kişi suya atladı

Gezi teknesi bu hale geldi: 115 kişi denize atladı
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geldi

ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatlarına dev indirim geldi
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede