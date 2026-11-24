TÜRKİYE Yardımsevenler Derneği Burdur Şubesi tarafından hayırseverlerin katkısı ile Burdur Lisesi'nde Bilişim Sınıfı açıldı.

Burdur Lisesi'nde yardımsever iş insanı İrfan Bilgin'in katkılarıyla yaptırılan Zuhal- İrfan Bilgin Bilişim Sınıfı açılışına Vali Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, Türkiye Yardımsevenler Derneği Burdur Şube Başkanı Işık Berberoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan en güzel yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu söyledi. Vali Bilgihan, "Çok değerli Zuhal ve İrfan Bilgin çiftine çok teşekkür ediyoruz. Yardım herkese nasip olmuyor ama bu yardımı yapmak, yerine ulaştırmak ve bunu bir eğitim tesisiyle taçlandırmak çok kıymetli. Biz Burdur'da şanslıyız, hayırseverlerimiz sağlık ocakları, atölyeler, okullar, kütüphaneler yapıyor. Şehrimizin her bir köşesinde hayırseverlerimizin katkısını görüyor, gurur duyuyoruz" dedi.

Yardımseverler Derneği Burdur Şube Başkanı Işık Berberoğlu, "Cumhuriyetimizin emanetçileri yarınlarımızın teminatı gençlerimizin eğitimlerine yıllardır büyük bir emek ve gönüllülük anlayışıyla destek veren Burdur ilimizin milli eğitim hizmetlerine sınırsızca fayda sunan Türkiye Yardımseverler Derneği Burdur Şubemize bu hizmetleri yapabilmemiz için güç veren değerli bağışçılarımıza minnet duygularımızı sunarız" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "İnsanın ata topraklarına duyduğu bağ hiç kopmuyor. Eğitime bugüne kadar verdikleri, verecekleri katkı bizler açısında çok kıymetli, gönüllülük esasıyla yapılan işler çok değerli. Sizlere hem Burdur halkı hem kendi adıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Hayırsever iş insanı İrfan Bilgin de "Atamızın geleceği emanet ettiği gençlerin emaneti geleceğe taşıyacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kurdelenin kesilmesinin ardından Vali Tülay Baydar Bilgihan, Başkan Ercengiz ile Dernek Başkanı Işık Berberoğlu tarafından hayırseverlere plaket takdim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı