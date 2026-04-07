Burdur İl Genel Meclisi Başkanlığı'na Semih Çelikkaya seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Semih Çelikkaya, Burdur İl Genel Meclisi Başkanlığı'na seçildi. Seçim süreci, ilk iki turda herhangi bir adayın gerekli oyu alamamasıyla üçüncü tura geçildi. Çelikkaya, 14 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Burdur İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantısı kapsamında Burdur İl Genel Meclisi Salonu'nda başkanlık seçimi yapıldı. İlk turda 4 adayın yarıştığı seçimde hiçbir aday gerekli oyu alamadı. İkinci turda iki adayla devam eden seçimde de sonuç çıkmayınca oylama üçüncü tura kaldı. 27 üyenin bulunduğu il Genel Meclisi'nde CHP adayı Semih Çelikkaya 14 oy alarak İ Genel Meclisi Başkanlığı'na seçildi. Ak Parti adayı Volkan Mengi ise 13 oy aldı.

Seçimin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çelikkaya, seçim sürecinin şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini belirterek oy veren ya da vermeyen tüm İl Genel Meclisi üyelerine teşekkür etti. Çelikkaya, "Burdur'un 192 köyü, 2 beldesi ve 11 ilçesi için arkadaşlarımızla birlikte, Burdur'un menfaati neyse onu gözeterek, herkesle kol kola, iş birliği içinde, el ele vererek çalışacağız. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Allah bizleri mahcup etmesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
