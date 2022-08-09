Burdur haberleri: Burdur'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Burdur haber... Burdur'un Bucak ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Burdur'un Bucak ilçesinde restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kestel köyündeki bir restoranda müşteriler Bayram Ali Kasap (39), Esat Kani (29) ve Ali Çelik (34) ile işletme sahipleri arasında hesap yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine işletme sahibinin oğlu A.İ.T.Y'nin olay yerinde yapılan araştırmada tüfekle müşterilere ateş ettiği tespit edildi. Müşterilerden Kani, Kasap ve Çelik yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kani'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayati tehlikeleri olduğu öğrenilen Kasap ve Çelik de Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri işletme sahibi Ş. Y. ve oğlu A.İ.T.Y'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba ve oğlu adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.İ.T.Y. tutuklandı, babası Ş.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olayda yaralanan 2 müşterinin hastanenin yoğun bakım servisinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Güncel AA / Bilal Altıok Ali Kasap Burdur Güncel Haberler

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