Göl manzaralı bahçelerde gül hasadı

BURDUR Gölü kıyısındaki gül bahçelerinde hasat etkinliği düzenlendi. Vali Tülay Baydar Bilgihan ile protokol üyeleri, gül çiçeği topladı.

Merkeze bağlı Karakent köyünde, Burdur Gölü'nün kıyısındaki Lisinia Doğa Merkezi'nin gül bahçelerinde hasat etkinliği düzenlendi. Etkinliğe, Vali Tülay Baydar Bilgihan ve yardımcıları ile İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğrenciler katıldı. Vali Bilgihan ve beraberindekiler, bahçelerden gül çiçeği topladı. Vali Bilgihan, gül hasadından sonra Karakent köyündeki Doğa Okulu ile Gül ve Lavanta Merkezi'ndeki etkinliklere katıldı.

'BÜYÜK BİR NİMET'

Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Yaklaşık 2 haftadır gülümüz çiftçilerimizle buluştu. Biliyorsunuz bu yöre yüzyıllardır gelen bir gelenekle gül sezonunu keyifle yaşıyor. Gül, Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri. Bu anlamda da Burdur, Isparta bölgemiz çok zengin. Biz de bu değeri paylaşmak adına gül hasadını hep birlikte yapıyoruz. Gül hasadını yaparken de bunun çiftçimiz, ülkemiz ve kültürümüz için büyük bir nimet olduğunu bilerek yapıyoruz. O yüzden herkesi bu değeri paylaşmaya yaşamaya ve bu tecrübeyi edinmeye davet ediyoruz. Herkesi Burdur'un güllerine bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı