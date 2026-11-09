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Burdur Gölhisar'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 1 kişi yaralandı

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Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, motosiklette bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kerim Oymak'ın (16) kullandığı 15 RA 044 plakalı motosiklet, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Caddesi 150. Sokak kavşağında G.C. (20) idaresindeki 15 AEF 046 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Oymak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Motosiklette bulunan B.E. (16) ise yaralandı.

Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA
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