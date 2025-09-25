Burdur'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Ağlasun ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 20 dönümlük bir alan zarar gördü ve soğutma çalışmalarına başlandı.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Burdur'un Ağlasun ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Tarım arazisinde başlayıp, ormana sıçradığı belirlenen yangına helikopterle havadan, arazözler ve itfaiye araçlarıyla karadan müdahale yapıldı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı. Yangında ilk belirlemelere göre 20 dönüme yakın alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Haber- Kamera: Sadun KILIÇ/AĞLASUN (Burdur),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel