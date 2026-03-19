Burdur'da Karacören ve Onaç Barajlarının su seviyesi arttı

Burdur'un Bucak ilçesindeki Karacaören ve Onaç Barajı'nda su seviyesindeki artış dikkat çekti. Karacaören 1 Barajı'nın doluluk oranı yüzde 55'e ulaşırken, Onaç Barajı'nın doluluk oranı yüzde 39 olarak belirlendi.

Devlet Su İşleri Müdürlüğü'nün verilerine göre, Karacaören 1 Barajı 590 bin 600 metreküp su miktarıyla, yüzde 55 doluluk oranına ulaştı.

Onaç Barajı ise 4 bin 700 metreküp su miktarıyla yüzde 39 doluluk oranına ulaştı.

Geçtiğimiz yıl Karacaören 1 Barajı'nda 462 bin 368 metreküp su miktarıyla, doluluk oranı yüzde 37, Onaç Barajı'nda ise 2 bin 419 metreküp su miktarıyla, doluluk oranı yüzde 14 olarak kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Seher Özer
İran'dan ABD ve İsrail'e: Kara saldırısına yüzde yüz hazırız, sizi bu topraklara gömeceğiz

Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler

Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor

Telefon duvar kağıdı bomba! Her gören ''Aferin Arda!'' diyor
Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu

Altınları sakladığı yere bakın: Belediye ekipleri seferber oldu
Bu kez başarabilecek mi? Küme düşme potasında aldığı takımı Süper Lig'e çıkarma yolunda

Küme düşme potasında aldığı takımı Süper Lig'e çıkarma yolunda
Steven Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler

Gerrard'dan Galatasaray hakkında skandal sözler
Ekmekten çıktı, vatandaş neye uğradığını şaşırdı

Ekmekten çıktı, vatandaş neye uğradığını şaşırdı
Tülin Şahin'den üzen haber! 'Aynı gerçekle ben de karşılaştım' diyerek duyurdu

Tülin Şahin'den üzen haber: Aynı gerçekle ben de karşılaştım