Burdur'da Yolcu Otobüsü ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Burdur'da Yolcu Otobüsü ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Bucak ilçesinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve iki yolcu yaralandı, Berru D.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde yolcu otobüsü ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Emre K. idaresindeki 34 ARB 421 plakalı yolcu otobüsü Burdur - Antalya Karayolu Susuz köyü yakınlarında İsmahan D. yönetimindeki 15 ACS 900 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan Elif K. ile Berru D. (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Berru D'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
