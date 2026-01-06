Haberler

Burdur'da Siste Zincirleme Kaza: 1'i Ağır, 2 Yaralı

Güncelleme:
Burdur'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, yoğun sis nedeniyle 4 araç birbirine çarptı. 1'i ağır, toplam 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Burdur- Ankara kara yolu çevreyolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu yolda Gökhan Uç idaresindeki 07 BZY 904 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Karayolları Şube Müdürlüğü'ne ait Hüseyin Biçer yönetimindeki 07 EUT 152 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, önünde bekleyen Erdoğan Serttaş yönetimindeki 15 AEK 189 plakalı otomobile, bu otomobil de Mehtap Kuzu yönetimindeki 15 ABM 002 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kazada, 07 BZY 904 plakalı otomobilde bulunan Samet Uç araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Samet Uç ile hafif yaralı sürücü Gökhan Uç, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Samet Uç'un durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
