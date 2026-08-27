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Burdur'da 2026-2027 Üniversite Güvenlik Toplantısı

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BURDUR’da Vali Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında, 2026-2027 Akademik Yılı Üniversite Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

BURDUR'da Vali Tülay Baydar Bilgihan başkanlığında, 2026-2027 Akademik Yılı Üniversite Tedbirleri Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda öğrencilerin yeni eğitim-öğretim dönemini güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirmeleri için alınacak tedbirler değerlendirildi.

İl Genel Meclisi Encümen Salonu'nda düzenlenen toplantıya Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Öner, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, yeni akademik yılda üniversite öğrencilerinin güvenli ve huzurlu bir eğitim- öğretim dönemi geçirmeleri amacıyla alınacak tedbirler ile kurumlar arasında yürütülecek çalışmalar ele alındı.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN KENDİLERİNİ GÜVENDE HİSSETMELERİ ÖNCELİĞİMİZ'

Vali Tülay Baydar Bilgihan, üniversitesi ve öğrenci nüfusuyla Burdur'un önemli bir eğitim şehri olduğunu belirterek, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerinin öncelikleri olduğunu söyledi.

Vali Bilgihan, "Üniversitesi ve öğrenci nüfusuyla önemli bir eğitim şehri olan Burdur'da, öğrencilerimizin kendilerini güvende ve huzurlu hissedecekleri bir ortamın oluşturulması önceliğimiz. Yeni akademik yıl boyunca tüm kurumlar koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürecek" dedi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise öğrenci dostu belediyecilik anlayışıyla kentte üniversite öğrencilerine yönelik desteklerin sürdürüleceğini söyledi.

Ercengiz, geçen yıl ikametini Burdur'a alan öğrencilere 2 bin lira destek sağladıklarını belirterek, bu yıl Belediye Meclisi kararıyla söz konusu desteğin 3 bin lira olarak uygulanacağını ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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