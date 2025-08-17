Burdur'da Yaya Kazası: 84 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Burdur - Fethiye Yolu üzerinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı 84 yaşındaki Cavit Suna yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı.

Burdur'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Engin D. (34) idaresindeki 03 AGN 206 plakalı otomobil Burdur - Fethiye Yolu Halk Plajı yakınlarında düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Cavit Suna'ya (84) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde Suna'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobil sürücüsü polis ekibince gözaltına alındı.

Suna'nın cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
