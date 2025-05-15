Burdur'da Yangın: Musa Uysal'ın Evi Zarar Gördü
Yeşilova ilçesindeki Kavak Köyü'nde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Kavak Köyü'nde Musa Uysal'a ait evde yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde hasar oluştu.
Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.