Burdur'da Yangın: Buğday Ekili 3 Dekar Arazi Zarar Gördü

Burdur'da Yangın: Buğday Ekili 3 Dekar Arazi Zarar Gördü
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Burdur'un Akyaka köyünde meydana gelen yangında, Ömer Bulut'a ait 3 dekar buğday ekili arazi zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Burdur'da çıkan yangında buğday ekili 3 dekar arazi zarar gördü.

Merkeze bağlı Akyaka köyünde Ömer Bulut'a ait arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangında, buğday ekili 3 dekarlık arazi zarar gördü.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
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