Burdur'da Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu
Burdur'da Cemil Mahallesi'nde yalnız yaşayan 63 yaşındaki Yüksel Ayten'in evinde 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Burdur'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Cemil Mahallesi Balaban Sokak'ta yalnız yaşayan Yüksel Ayten'in (63) evinden koku gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ayten'in 15 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenaze, morga götürüldü.