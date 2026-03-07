Haberler

Evinde ölü bulundu

Burdur'un Çeşmedamı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Şahsene Ölmezoğlu, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili sağlık ve polis ekipleri inceleme başlattı.

BURDUR'da yalnız yaşayan Şahsene Ölmezoğlu (81) evinde ölü bulundu.

Çeşmedamı Mahallesi Alacacılar Sokak'ta oturan Şahsene Ölmezoğlu'nun camını açık gören iş yeri sahipleri ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde evinde yalnız yaşayan Ölmezoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ölmezoğlu'nun cenazesi morga götürüldü.

