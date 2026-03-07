Evinde ölü bulundu
Burdur'un Çeşmedamı Mahallesi'nde yalnız yaşayan 81 yaşındaki Şahsene Ölmezoğlu, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili sağlık ve polis ekipleri inceleme başlattı.
Çeşmedamı Mahallesi Alacacılar Sokak'ta oturan Şahsene Ölmezoğlu'nun camını açık gören iş yeri sahipleri ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde evinde yalnız yaşayan Ölmezoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ölmezoğlu'nun cenazesi morga götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı