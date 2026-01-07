Haberler

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Burdur'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 bin 306 kullanımlık bonzai ele geçirilirken, iki zanlı tutuklandı.

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda, 6 bin 306 kullanımlık 300 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyon sonucunda H.G. ve N.Ş. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
