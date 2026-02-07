Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Operasyon düzenleyen ekipler, İ.K. ve Ö.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 şarjör, 2 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.