Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

BURDUR İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geçen perşembe günü uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda İ.K. ile Ö.K. yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerindeki aramada 2 kilo 824 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 10 gram kenevir tohumu, 3 uyuşturucu aparatı, 2 şarjör, 2 cep telefonu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.