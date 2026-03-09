Burdur'da çıkan kavgada 2 kişi tüfekle yaralandı
Burdur'un Gölhisar ilçesinde, bir iş yerinde çıkan tartışma sonucunda eski eşine tüfekle saldıran şahıs yaralanırken, iş yeri sahibinin de karşılık vermesiyle iki kişi yaralandı.
Pazar Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çalışan Nuray E. (41) ile iş yerine gelen ve eski eşi olduğu öğrenilen Fatih K. (45) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Fatih K, Nuray E.'yi tüfekle bacağından yaraladı.
İş yeri sahibi İlyas B. (55) de tüfeğiyle ateş ederek Fatih K.'yi kolundan yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hale Pak